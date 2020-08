Balneazione promossa sui lidi di Comacchio e sulle spiagge della Romagna.

E’ quanto emerge dal bollettino regionale relativo al quinto campionamento programmato delle acque marine di balneazione della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 3 agosto, in corrispondenza delle acque di balneazione per le quali è prevista una maggiore frequenza di campionamento.

Eccellente è la qualità dell’acqua, secondo quanto valutato lunedì.