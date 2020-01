Bonaccini a Ferrara: “Se l’Italia assomigliasse all’Emilia-Romagna, sarebbe un Paese migliore”

Stefano Bonaccini ha concluso il tour elettorale nel ferrarese con due tappe nel tardo pomeriggio: la prima alle 17.30 a Comacchio, la seconda in città alle 19.30 in Piazza Verdi.

In tanti sono venuti ad ascoltare il Presidente uscente e candidato per il secondo mandato, comuni cittadini così come diversi esponenti del centro-sinistra.

Dopo un’introduzione di Paolo Calvano, Bonaccini ha preso la parola toccando diversi argomenti, dal lavoro alla sanità, a tutto ciò in cui l’Emilia-Romagna eccelle ed ha avuto un miglioramento nei cinque anni del suo mandato.

Bonaccini, invitando la platea a non fischiare mai gli avversari politici (il Governatore uscente ha dichiarato anche di avere un buon rapporto con il sindaco Alan Fabbri), non ha mancato tuttavia di fare raffronti tra la propria campagna elettorale e quella di Lucia Borgonzoni, contestando a quest’ultima la mancata disponibilità a confronti e soprattutto contestando a Matteo Salvini il fatto di aver oscurato la figura della candidata di centro-destra.

Non è mancato, poi, un riferimento al “voto utile”. Non essendoci un secondo turno nelle Regionali, la scelta di un candidato minore (aspetto probabilmente temuto da Bonaccini, tra il Movimento 5 Stelle e tre candidati della sinistra radicale) potrebbe essere un vantaggio per il centro-destra.

Per questo, il Governatore uscente ha fatto appello anche al voto disgiunto, per avvicinare gli elettori di altri partiti, senza dover “tradire” il proprio credo politico.

Tra tanti applausi dei propri sostenitori, in un comizio durato circa mezz’ora, Bonaccini ha concluso sostenendo che “Se l’Italia assomigliasse all’Emilia-Romagna, sarebbe un Paese migliore”.