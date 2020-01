Bonaccini incontra Calenda per il sostegno di “Azione”

Lucia Borgonzoni “non ha il curriculum per fare il governatore dell’Emilia-Romagna”: le parole sono quelle di Carlo Calenda, che col suo movimento “Azione” sostiene la candidatura a Presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Un sostegno non scontato, dato che l’ex-ministro si mostra critico verso un certo PD, ma a suo dire la candidata leghista è “molto impreparata, tecnicamente nel conoscere le cose e come responsabilità amministrativa. Guidare una Regione è come guidare una gigantesca azienda. E’ quindi giusto mettere persone capaci, che abbiano esperienza e abbiano conseguito risultati. E questo è il caso di Bonaccini”.

L’incontro si è tenuto in mattinata presso il Comitato Bonaccini di Borgo Panigale alle porte di Bologna, alla presenza dello stesso candidato a Presidente della Regione, oltre che di Matteo Richetti e dei candidati di “Azione”: Alberto Bova, Serena Brandini, Matteo Manfredini, Mara Mucci, Giulia Pigoni.