Bondeno, addio all’ex sindaco Ettore Campi. Lunedì i funerali in Duomo

Si è spento Ettore Campi, ultimo sindaco di centrosinistra a Bondeno, che rimase in carica fino al 1999. Campi ha lottato nell’ultimo periodo contro la malattia, ed in queste ore sono molti i personaggi della politica, della cultura e della società civile che si stanno stringendo con i loro messaggi di cordoglio attorno alla famiglia. La camera ardente è già stata allestita nella sala mortuaria del “Borselli”, dove si potrà portare un saluto e una preghiera al defunto ex sindaco.

Il primo cittadino, Fabio Bergamini, parla della «perdita di un amico, di uomo propositivo e simpatico, che ha collaborato a numerose iniziative legate al mondo della cultura. Come per esempio l’Antica Fiera di Stellata. Si tratta di un grave lutto e una perdita irreparabile per la nostra città».

Lunedì pomeriggio (alle ore 15), invece, saranno celebrati i funerali in duomo.