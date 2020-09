Elezioni, sindaci: Bondeno (Saletti) e Comacchio (Negri) al centro-destra – VIDEO

Dopo il referendum, in cui ha vinto il sì, oggi lo spoglio dei voti delle elezioni comunali anche nel ferrarese.

Simone Saletti, vice-sindaco uscente e candidato sindaco del centro-destra, è il nuovo primo cittadino di Bondeno, in continuità con le amministrazioni precedenti. A Comacchio ha vinto Negri con il centro-destra. Alan Fabbri, sindaco di Ferrara sostenuto dal centro-destra ed ex sindaco della città matildea, si è congratulato con entrambi.

Comacchio, il nuovo primo cittadino è Pier Luigi Negri



Dieci consiglieri per la lista di Negri. Cinque seggi per il centro-sinistra, con Righetti capogruppo. Un posto da consigliere all’opposizione per Sandra Carli Ballola. Vito Troiani non è riuscito ad entrare in Consiglio comunale.



Pier Luigi Negri, candidato sindaco per il centro-destra unito, ha vinto con il 52,94%, evitando così il ballottaggio. 5371 voti

Alberto Righetti, sostenuto dal centro sinistra ed espressione dell’amministrazione comunale uscente: 31,16%. 3161 voti

Sandra Carli Ballola, candidata per la lista civica “La città futura”. 10,52%. 1.067 voti

Vito Troiani, candidato per la lista ‘Libera Comacchio’, 5,39%. 547 voti

Votanti: 10.607 (54,38% degli aventi diritto). Schede nulle: 249. Schede bianche: 210. Schede contestate: 2





Pubblicato da Pierluigi Negri Sindaco su Facebook

Alan Fabbri, sindaco di Ferrara esponente di spicco della Lega ferrarese, scrive: “Piena soddisfazione per la vittoria di Pierluigi Negri a Comacchio, con una importante affermazione della Lega e un ottimo dato complessivo di tutto il centrodestra, che si conferma così forza di governo con idee e progetti credibili e concreti. Grazie ai cittadini per la fiducia che ci hanno accordato. Siamo pronti a fare squadra per il bene del territorio, la tutela e lo sviluppo dei settori strategici, il lavoro e i servizi. Buon lavoro al sindaco e congratulazioni per la vittoria”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri

Bondeno, Simone Saletti nuovo sindaco



Dieci seggi per la lista di Saletti. Cinque seggi per il centro-sinistra, con Corradi capogruppo. Un posto da consigliere all’opposizione per Davide Verri. Salvatore Patti non è riuscito ad entrare in Consiglio comunale.

Simone Saletti, candidato sindaco del centro-destra e vice sindaco uscente, è al 59,08%. 4501 voti

Tommaso Corradi, candidato del centro-sinistra, 33,89%. 2582 voti

Davide Verri, candidato per la lista “Davide Verri sindaco”, 6,46%. 492 voti

Salvatore Patti, candidato della “Federazione popolo sovrano”, 0,56%. 43 voti

Votanti: 7.809 (67,81% degli aventi diritto). Schede nulle: 99. Schede bianche: 92