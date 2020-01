Borgonzoni presenta i civici a supporto

Lucia Borgonzoni ha presentato alla stampa i 51 candidati della sua lista civica.

Il nome è “Borgonzoni presidente, rete civica Progetto Emilia-Romagna”. La candidata a Presidente della Regione ha dichiarato che le liste civiche sono realmente tali e in una regione che ha superato il 60% di astenuti alle ultime elezioni, rappresenta un grande valore aggiunto.

Tra le priorità: “Taglio netto della burocrazia e delle tasse, riduzione delle liste d’attesa in sanità, equità sociale. Basta cittadini di serie A e di serie B, deve vincere il merito”. Presenti anche i 4 candidati della provincia di Ferrara.

Si tratta dell’ex-sindaco di Jolanda di Savoia – oggi vicesindaco – Elisa Trombin, dell’ex-presidente della Pro Loco di Goro Laura Beccari, del giornalista e fondatore di Ferrara Civica Riccardo Forni e dell’avvocato ed ex-candidato sindaco di Ferrara Giorgio Ferroni.

Intanto, è stato annunciato un nuovo tour elettorale per Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel ferrarese, nei prossimi giorni.

Salvini sarà a Bondeno e a Vigarano Mainarda nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio con cena in serata a Vigarano Pieve, mentre Giorgia Meloni arriverà in città mercoledì 8 gennaio alle 15.00 al palazzo ex Borsa.