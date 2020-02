C.A.I.: ciaspolata in Val Campelle e Passo Staulanza

Martedì apertura delle iscrizioni per le due escursioni di febbraio

del Domani sera, martedì 4 febbraio, presso la sede CAI in Viale Cavour 116, i direttori di gita Gabriele Villa, Mauro Morara e Andrea Benussi apriranno le iscrizioni alla ciaspolata in val Campelle, prevista per il 23 febbraio.

Lo scorso giugno siamo andati a scoprire i panorami estivi dei Lagorai risalendo la suggestiva Val Campelle.

In questa occasione invece calzeremo le ciaspole e risaliremo la stessa valle In un magico ambiente innevato. Scopriremo come la stagione invernale trasforma l’ ambiente, percorrendo per quanto possibile i medesimi percorsi.

Salendo per il sentiero delle Aie andremo verso il panoramico passo Cinque Croci, da dove apparirà Cima d’Asta, la regina dei Lagorai.

Se le condizioni lo permetteranno risaliremo cima Soccede per visitare i baraccamenti perfettamente restaurati lungo il Sentiero della memoria e non potremo non pensare a chi anche in queste condizioni ha combattuto durante la prima guerra mondiale.

Da qui la discesa ci porterà alla spettacolare Malga Conseria e successivo ritorno a Ponte Conseria.

La partenza e’ prevista da piazzale Dante alle 6.30 e il rientro attorno alle 22.

Ciaspolata a passo Staulanza e rifugio Citta’ di Fiume

Domani sera, martedì 4 febbraio, presso la sede CAI in Viale Cavour 116, il direttore di gita Gabriele Villa aprira’ le iscrizioni alla ciaspolata del gruppo Seniores a passo Staulanza, prevista per giovedi’ 20 febbraio.

Il primo anno è stata una scommessa, il secondo una conferma…adesso sembra che ci stiano prendendo gusto: i Seniores tornano a ciaspolare in val di Zoldo. L’obiettivo, questa volta, è il rifugio Città di Fiume, da raggiungere sperimentando varie situazioni, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza in caso di pericolo valanghe. Le difficoltà dell’escursione saranno contenute per agevolare i neofiti e quelli che vorranno approfittarne per sperimentare il piacere di un’escursione sulle ciaspole, possibilmente in neve fresca.

La partenza e’ prevista da piazzale Dante alle 6.30 e il rientro attorno alle 20.