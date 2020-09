I. C De Pisis di Ferrara: 900 alunni fra elementari e medie, due istituti di periferia e tre del forese. “Siamo pronti a pronti a ripartire”. Int. Preside Gaiani. 

“Dopo l’esperienza della didattica a distanza, alla quale i nostri insegnanti erano preparati per avere già partecipato ad una sperimentazione sull’informatica nella scuola, siamo pronti a riprendere le lezioni in presenza”.

La prof.ssa Maria Gaiani, Preside dell’Istituto comprensivo Filippo De Pisis, tranquillizza i genitori e dice “Non solo abbiamo spazi adeguati per stare in classe rispettando il distanziamento, ma abbiamo palestre per l’Educazione Fisica in tutti i 5 plessi, elementari e medie di Ferrara, Porotto e Fondoreno.