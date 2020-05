SPAL: tamponi tutti negativi, è arrivato l’ok del C.T.S. al protocollo

Gruppo biancoazzurro tutto in salute. Via libera alle sedute di gruppo



La SPAL ha comunicato che le analisi mediche effettuate nei giorni scorsi da staff tecnico e giocatori della prima squadra biancazzurra hanno dato tutte esiti negativi. Preso atto delle ultime modifiche apportate al protocollo dalla F.I.G.C., il Comitato Medico Scientifico ha dato il benestare alla ripresa degli allenamenti di gruppo delle squadre di calcio. In particolare non ci sarà più il ritiro obbligatorio ed in caso di un giocatore positivo, sarà l’unico ad essere isolato, mentre i compagni potranno proseguire la preparazione, ma senza contatti con l’esterno. Per quanto riguarda la possibilità di disputare le gare di campionato ed anche il via libera alle “partitelle in famiglia”, tutto resta sospeso in attesa di valutara l’andamento delle curva dell’epidemia. Per queste decisioni appuntamento giovedì 28 maggio, giorno in cui il ministro Spadafora ha convocato i rappresentanti di F.I.G.C. e Lega Calcio.