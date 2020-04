CALCIO: la serie C verso lo stop

Sarebbero promosse le squadre oggi al comando dei tre gironi e bloccate le retrocessioni

Il Direttivo della Lega Pro ha elaborato una proposta che sarà sottoposta all’Assemblea, in programma il 4 maggio e, in caso di approvazione, presentata alla F.I.G.C.. Si parta dalla sospensione del campionato. Sarebbero promosse in B Monza, Vicenza e Reggina, ovvero le squadre oggi prime in classifica nei tre gironi. Una quarta squadra salirebbe di categoria, dopo un sorteggio che vedrebbe coinvolte tutte quelle che, allo stato attuale dele classifiche, avrebbero il diritto di partecipare ai play-off. Previsto anche il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi dalla Serie D.