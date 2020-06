CALCIO: no a retrocessioni e scudetto se non aritmetiche

L’Assemblea di Lega ha bocciato anche l’algoritmo

L’Assemblea di Lega ha votato contro l’algoritmo, ma la decisione più importante è che in caso di sospensione del campionato, scudetto e retrocessioni sarebbero attribuite solo in caso di verdetti aritmetici. Per capirci, se tra due squadre in lotta per lo stesso obiettivo ci saranno 8 punti di differenza, con tre o più gare da disputare, non ci sarebbero assegnazioni di titolo o passaggi di categoria. Le posizioni della classifica che varrebbero solo per le partecipazioni alle coppe europee, sarebbero formulate con la media punti (in casa e in trasferta) moltiplicata per le rispettive partite mancanti. Il tutto dovrà essere approvato dalla FIGC, che non sembra essere molto propensa a sottoscrivere la proposta della Lega, probabilmente nel Consiglio convocato per lunedì. Resta da capire, qualora la serie A si concludesse senza verdetti, mentre la B terminasse con tre promozioni, se il massimo campionato nella prossima stagione vedrebbe 23 squadre al via. Una situazione che sarebbe accolta con il sorriso in casa Spal.