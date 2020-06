E isolamento prolungato solo per il giocatore positivo

Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato parere favorevole alla proposta della FIGC sulla quarantena. Il nuovo protocollo prevederebbe l’isolamento solo per il giocatore “contagiato”. Il resto della squadra andrebbe in quarantena quattro giorni. Il tempo necessario per conoscere l’esito dei tamponi. In questo caso verrebbe rinviata solo una gara, anche di sole 24 ore, riducendo notevolmente il rischio di sospensione definitiva del campionato.