CANOA CLUB: Campana e Malaguti verso l’Azzurro

Convocati per il raduno Junior e under 23 a Ivrea

Tempo di preparazione invernale per gli atleti slalomisti del Canoa club Ferrara che continuano gli allenamenti tra trasferte in acqua mossa e attività in palestra. Nel frattempo arrivano anche le convocazioni ai raduni della nazionale e dopo quelle dei giovanissimi ecco arrivare quelle per gli junior e under 23.

Il raduno si terrà a Ivrea presso il centro federale dal 24 al 26 gennaio, agli ordini dei tecnici federali scenderanno, nelle acque gelide della Dora Baltea, Michele Campana per la prima volta convocato nella categoria dei più grandi junior e che sarà impegnato sulla canadese monoposto e Francesca Malaguti, quest’anno passata di categoria, che si cimenterà sul kayak Under23.

Le compagne di squadra Marta Bertoncelli e Elena Borghi sono invece agli ordini dei tecnici federali a Dubai per il raduno nazionale della canadese femminile.

Nella foto da sx: Michele Campana e Francesca Malaguti