CANOA CLUB: cinque emergenti verso l’Azzurro

Convocati per il raduno “Giovani Speranze” a Verona

Nemmeno durante le feste i canoisti si fermano anzi è un ottimo periodo da sfruttare per le trasferte in acqua mossa. Infatti il Canoa Club Ferrara, essendo ferma la stagione agonistica, è in piena preparazione invernale.

La squadra slalom in questi giorni è impegnata su più fronti. A conferma delle buone potenzialità dei giovani estensi la federazione ha convocato ben cinque giovanissimi al raduno del “Team giovani speranze” in programma dal 27 al 31 del mese. Lea Bertoncelli, Luca Rizzieri, Samuele Dianati, Andrea Nardo e Luca Bini sono i cinque ferraresi che saranno seguiti dai tecnici federali che ne testeranno le capacità sulle acque dell’Adige a Verona.

Il resto della squadra sarà invece impegnato a Valstagna per una serie di allenamenti sul Brenta. Passato il nuovo anno l’intera squadra ripartirà alla volta di Ivrea per cimentarsi sulle acque della Dora Baltea.

Nella foto da sx: Luca Rizzieri, Lea Bertoncelli, Andrea Nardo, Samuele Dianati e Luca Bini