CANOA CLUB E SPORT PER TUTTI

La società di Borghi aderisce all’importante progetto sportivo e sociale

Il Canoa Club Ferrara aderisce al Progetto Sport di Tutti nei comuni di Ferrara e Vigarano Mainarda. Sport e Salute promuove a livello nazionale l’accesso gratuito allo sport per ragazze e ragazzi dai 5 ai 18 anni, come modello di intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina il principio al diritto dello sport per tutti fornendo un servizio alla comunità.

L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere. La società sportiva Canoa Club Ferrara è stata ritenuta idonea a poter partecipare al progetto.

Basta soltanto compilare la domanda di candidatura sul sito www.sportditutti.it oppure consegnando la domanda in formato cartaceo direttamente presso la sede della società sportiva.

“Abbiamo valutato positivamente questo progetto di Sport e Salute” commenta Paolo Borghi, direttore sportivo della società estense “Perché garantisce il diritto allo sport per tutti tramite una proposta di venti settimane di sport gratuite e pertanto non solo incoraggia, ma crea interesse nei ragazzi a svolgere attività fisica. Tuttavia bisognerà muoversi in tempi brevi in quanto la finestra per iscriversi è di solo un mese dal 17 dicembre al 16 gennaio 2020”.