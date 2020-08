CANOA CLUB: prima uscita in Slovenia

Dopo il lungo stop imposto dal lockdown

Prima gara per il Canoa Club Ferrara dopo il fermo a tutte le attività agonistiche per l’emergenza COVID-19. Lo scorso week end gli atleti estensi hanno partecipato alla gara internazionale ECA Cup di canoa slalom in Slovenia.

Nonostante l’emergenza e le restrizioni in atto ancora in molti paesi, le nazioni partecipanti alla manifestazione dedicata ai giovani slalomisti sono state numerose, oltre a Slovenia e Italia, presenti anche Slovacchia, Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Francia oltre ad alcuni canoisti degli Stati Uniti e Giappone.

Dopo diversi mesi di stop dagli allenamenti, per i nostri slalomisti ferraresi è stato un buon banco di prova in previsione dei prossimi campionati italiani di categoria.

Nei due giorni di gare non sono mancati i risultati: ottimo terzo posto dietro a Slovenia e Austria di Michele Campana nella canadese Under 16 e sempre Campana ha chiuso al nono posto nella specialità del kayak. Per le ragazze nella categoria Under 16 ottima medaglia di bronzo anche per Lea Bertoncelli in gara sul kayak che chiude alle spalle delle avversarie di Repubblica Ceca e Slovenia, mentre sulla canadese ottiene il quarto posto. Guadagna la finale mancando però il podio Luca Rizzieri protagonista in entrambe le giornate di buone prove di carattere, per lui un sesto posto nella canadese Under 14 anche il compagno di squadra Samuele Dianati conquista la finale, ma chiude all’ottavo posto. Nicola Rizzieri in gara in kayak nell’Under 16 conquista la finale e chiude al diciassettesimo posto, mentre nella stessa gara mancano la finale, nonostante una buona prova, Tobia Piccinini e Tommaso Cavazzini al loro esordio assoluto. Tra i giovanissimi Under 14 specialità kayak in gara anche Andrea Nardo che manca la finale per un salto di porta.

Nella foto: la squadra dei giovani slalomisti ferraresi