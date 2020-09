Carlo Calenda a Ferrara per presentare il libro “I Mostri e come sconfiggerli”

Martedì 8 settembre sarà a Ferrara Carlo Calenda.

L’occasione sarà quella della presentazione del libro “I Mostri e come sconfiggerli”, edito da Feltrinelli.

L’appuntamento è alle 21.00 presso Palazzo Roverella.

“I Mostri” è un libro che attraverso varie figure mitologiche vuole farci riflettere sulle nostre singole paure.

Calenda sostiene che i Mostri siamo noi, in quanto rassegnati o arrabbiati che siamo, in realtà non abbiamo il coraggio di pensare a costruire un cambiamento, ad avere fiducia, e ciò può accadere solo se riattiviamo dentro di noi la passione civile.