Casa della Salute Cittadella S. Rocco di Ferrara. Da lunedì 22 attivi i Check Point agli ingressi della struttura

3 ingressi per accedere ai servizi della Casa della Salute: da Corso Giovecca, da San Rocco, dall’ingresso interno al parcheggio, in corrispondenza dell’area 17

In occasione della riattivazione dell’attività ambulatoriale programmata, prevista da lunedì 22 giugno, presso la Casa della salute Cittadella S. Rocco, si avvierà il controllo degli utenti che accedono alla struttura.

Nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione del contagio da SARS CoV2, gli ingressi nella struttura dovranno essere preceduti dalla verifica delle condizioni di salute dei cittadini.

A tutti gli utenti ed ai loro accompagnatori sarà misurata la temperatura e saranno formulate domande finalizzate alla verifica della presenza di sintomi di CoVID19. La necessità di effettuare tali operazioni su tutti coloro che accedono alla struttura rende necessario limitare i punti di accesso a soli 3 ingressi.

Questi sono stati individuati nei due ingressi principali della struttura, corso Giovecca 203 e San Rocco 15, e nell’ingresso interno al parcheggio in corrispondenza dell’area 17, collocato nei pressi del servizio di Fisiopatologia della coagulazione.

Gli accessi saranno aperti e presidiati da personale addetto dalle 7 alle 14 dal lunedì al sabato. I varchi di S. Rocco e Corso Giovecca saranno aperti anche dalle 14 alle 19 dal lunedì venerdì.

Ogni altro accesso sarà chiuso e non utilizzabile se non come uscita di sicurezza.

Le operazioni di controllo della sicurezza sanitaria rallenteranno l’accesso alla struttura creando disagio ai cittadini. I dipendenti delle Aziende sanitarie che accedono alla struttura sono esentati dal monitoraggio in ingresso esibendo il badge aziendale.