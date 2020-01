Caso Solaroli-Ferraresi, Lucia Borgonzoni: “Il consigliere va cacciato”

E’ diventato un caso nazionale quello tra il consigliere comunale Stefano Solaroli, vice capogruppo della Lega a Ferrara e la consigliera Anna Ferraresi, oggi nel gruppo misto dopo aver lasciato la Lega.

Solaroli, come documentato da una intercettazione telefonica, aveva proposto a Ferraresi un’offerta di lavoro, definendola a tempo indeterminato come dipendente comunale, purchè si dimettesse da consigliera, in seguito a visioni diverse rispetto al partito.

Una richiesta che, secondo Solaroli, vedeva d’accordo anche il sindaco Fabbri ed il vicesindaco Lodi.

Entrambi hanno smentito questa versione, l’uno via social network, l’altro in diretta tv ieri sera nel corso del programma “Piazzapulita” su La7.

E’ stato proprio il talk-show di Corrado Formigli ad aver reso noto il caso, dedicando buona parte dell’ultima puntata all’episodio.

Numerose le reazioni politiche, a partire dai partiti di sinistra, ma non è mancata la dichiarazione netta della candidata a Presidente della Regione Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni contro Solaroli.

Un episodio che la direttrice del Tv Giornale Dalia Bighinati ha evidenziato nel seguente servizio.