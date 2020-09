Celanese, sciopero negli stabilimenti di Ferrara a partire da lunedì

Venerdì 25 settembre presso il sito industriale di Via Marconi si è svolta l’assemblea in sciopero, molto partecipata, dei lavoratori Celanese dei due stabilimenti di Ferrara. Nel corso dell’assemblea è stato comunicato alle maestranze l’esito dell’incontro del tavolo regionale che ha visto impegnato l’assessore alle attività produttive della regione Emilia Romagna, le amministrazioni locali di Ferrara e Forlì, la direzione aziendale e la delegazione sindacale composta dalle segreterie confederali, di categoria e dalle RSU.

La Società, rappresentata da Christo Zemering, vice presidente manufacturing Celanese, non ha introdotto elementi di novità significativi rispetto a quanto già dichiarato negli incontri precedenti: conferma della chiusura alla data del 30 giugno 2021 dello stabilimento di via Marconi, del mantenimento in attività di quello di Piazzale Donegani (destinatario di investimenti tutti da certificare) e della decisione di costituire un polo di eccellenza del compound a Forlì, ove verranno trasferite le produzioni di Marconi e dei due stabilimenti tedeschi di Wehr e Kaiserslautern, anch’essi destinati alla chiusura entro il prossimo anno. Dando per scontata l’attuazione della chiusura dell’ impianto di Marconi, Zemering ha confermato la disponibilità a ricollocare tutto il personale di Marconi nel sito di Forlì e a cedere l’attività di Marconi ad un “acquirente credibile” che Celanese starebbe cercando di individuare. Lo stesso Dirigente ha poi comunicato di essere pronto a discutere con le controparti il piano sociale di gestione del personale di Marconi.

La delegazione sindacale, a fronte della persistente reticenza aziendale ha chiesto la presentazione formale del piano industriale a garanzia del mantenimento in attività (anche attraverso cessione) del sito di via Marconi e del rilancio dei siti di Forlì e di Donegani, vittime, assieme agli altri siti produttori di compound del gruppo, di politiche industriali sbagliate, perpetrate dal management della società. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre rappresentato alla direzione aziendale la necessità di definire congiuntamente tra le parti e con l’assessorato i criteri che certifichino la credibilità dell’acquirente e le sue intenzioni di investire sul futuro del sito.

L’assessore regionale, ha posto in evidenza la necessità di verificare il piano industriale dei tre siti e di non voler discutere di piani sociali, in coerenza con le politiche di sviluppo e di sostegno al lavoro e alle attività produttive praticate nell’ambito della Regione Emilia Romagna e ha quindi chiesto, con urgenza, l’individuazione dell’ acquirente “credibile” per lo stabilimento di via Marconi. Zemering in risposta all’assessore regionale ha dichiarato di essere in grado di fornire nell’immediato il piano industriale ma ha lasciato intendere di non essere disponibile a discutere sulla individuazione dell’eventuale acquirente.

Le parti si sono lasciate con l’impegno di proseguire la trattativa nell’arco di pochi giorni.

Informati dei contenuti del confronto effettuato al tavolo regionale, i lavoratori di Celanese Ferrara hanno stigmatizzato la reticenza aziendale e a fronte della paradossale richiesta in atto negli stabilimenti di incrementare le produzioni, onde soddisfare i numerosi ordini arrivati dai clienti, hanno conferito all’unanimità mandato alla delegazione sindacale di proclamare immediatamente lo sciopero dello straordinario e di respingere ogni richiesta aziendale finalizzata ad incrementare con interventi organizzativi dei turni la produzione degli stabilimenti, in particolar modo in quello di Marconi già destinatario della chiusura nei piani aziendali.

Le maestranze hanno inoltre richiesto una intensificazione della mobilitazione qualora nel corso del prossimo incontro non vengapresentato in maniera formale, con l’approvazione del CDA di Celanese, il piano industriale aziendale e non vengano date garanzie sulla prosecuzione dell’attività del sito di Celanese Marconi.

Nell’attesa di avere risposte chiare e formali e di raggiungere un accordo sul futuro delle attività e dei lavoratori, Filctem Femca Uiltec e la RSU, in coerenza col mandato ricevuto in assemblea, proclamano lo sciopero dello straordinario di tutto il personale Celanese degli stabilimenti di Ferrara a partire da Lunedi 28 Settembre a tutto Martedi 27 Ottobre 2021