Cent’anni fa nasceva Papa Wojtyła; Telestense lo ricorda con la sua visita a Ferrara nel 1990

Lunedì 18 maggio ricorrerà il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła nacque in Polonia nel 1920 e trent’anni fa venne in visita a Ferrara.

Per commemorare Giovanni Paolo II, lunedì alle ore 18, l’Arcivescovo di Ferrara Comacchio, Mons Gian Carlo Perego, presiederà in diretta streaming sul Sito Diocesano, la S. Messa che sarà anche la prima messa con i credenti, dopo l’interruzione a causa del Covid 19.

E per celebrare il centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo II, Telestense, domenica sera, alle ore 21.30 manderà in onda il filmato realizzato trent’anni fa, in occasione della visita a Ferrara di Giovanni Paolo II, avvenuta il 22 e il 23 settembre 1990.