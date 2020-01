Cento, elezioni regionali: sindaco con Borgonzoni, vicesindaco e tre assessori con Bonaccini

Dopo le dichiarazioni di sostegno al Presidente Stefano Bonaccini da parte del vicesindaco di Cento Maccaferri e dell’assessore Labianco, anche gli assessori Grazia Borgatti e Matteo Fortini esprimono le proprie idee in vista delle elezioni regionali di domenica prossima. Una posizione opposta alla dichiarazione del Sindaco, Fabrizio Toselli, che invece sostiene la candidata Lucia Borgonzoni

“Da amministratori e cittadini, in questi anni abbiamo apprezzato l’attenzione sincera, qualificata e determinata alla coesione sociale e al welfare, alla partecipazione, al volontariato, all’innovazione e al digitale, all’ambiente dell’amministrazione regionale presieduta da Stefano Bonaccini. Sempre con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno, investendo risorse economiche e competenze. Temi su cui il supporto e la guida della Regione Emilia Romagna è stato fondamentale. Pensiamo che tutto questo debba continuare e rafforzarsi ulteriormente con il Presidente Bonaccini.” – dichiarano gli assessori Borgatti e Fortini, a cui si unisce a voce unanime ed in piena sintonia il vicesindaco Maccaferri. “Sintonia e spirito collaborativo interna alla giunta e al gruppo di maggioranza che continuano immutate nella volontà di portare avanti obiettivi e progetti significativi per il territorio, in una amministrazione che è nata e rimane civica indipendentemente dalle idee politiche e dalle dichiarazioni di voto nazionali e regionali dei singoli, come il vicesindaco ha tenuto a precisare in alcune dichiarazioni nella giornata di ieri.” commentano i tre amministratori.