Cento, incidente stradale in via Modena. Tre feriti

E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto tra due auto, questa mattina, verso le 9.30, a Cento, in via Modena, nelle vicinanze di Villa Giovannina

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata la vettura condotta da una donna residente a Cento che, procedendo in direzione Renazzo, avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un’altra vettura proveniente in senso contrario.

Il passeggero di quest’ultima auto è stato trasportato con elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna, mentre i due conducenti sono stati trasportati con due ambulanza al Sant’Anna di Cona a Ferrara

Sul posto, oltre gli operatori sanitari anche la Polizia Locale di Cento

Il traffico è stato rallentato per due ore per consentire l’intervento anche di un’azienda specializzata per la pulizia della strada.