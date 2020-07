Fare impresa a Ferrara: tante crisi e la difficoltà di stare insieme – INT. Ughetta Ciatti

Sono tante le crisi che le imprese ferraresi hanno vissuto in questi ultimi anni, alcune legate alle crisi del sistema Paese, altre a fattori di natura più strettamente locale.

Ne abbiamo parlato con Ughetta Ciatti, 39 anni in CNA Ferrara, negli ultimi anni con l’incarico di responsabile di Impresa Donna e di responsabile sindacale e sociale di CNA.

Incarico, quest’ultimo, che l’ha portata a vivere da vicino i problemi delle imprese e dell’economia ferrarese.

L’intervista

Intervistata da Dalia Bighinati, Ughetta Ciatti che da due settimane ha lasciato CNA per andare in pensione, ha parlato della sua esperienza professionale e umana in una puntata di A tu per tu, che andrà in onda venerdì’ 17 Luglio.