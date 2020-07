Il ‘Giffoni Film Festival’, la rassegna di cinema per ragazzi conosciuta in tutto il mondo, sarà a Ferrara con una propria ‘costola’ dal 18 al 22 e dal 25 al 29 agosto 2020

Dell’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, ne abbiamo parlato con l’assessore alla cultura Marco Gulinelli: “Ferrara è una città di cinema e sono convinto che iniziative come questa del Giffoni in città lasceranno il segno per i prossimi anni”.