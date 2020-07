Liberati piccioni chiusi all’ex cinema Alexander

Nei giorni scorsi è giunta una segnalazione all’Ufficio Vigile di Quartiere che riferiva della presenza di piccioni chiusi all’interno dello stabile dell’ex Cinema Alexander.

Il personale del Corpo Polizia Locale Terre Estensi di Ferrara, si è così attivato recandosi in Via Foro Boario verificando l’effettiva presenza di numerosi volatili imprigionati.

Alcuni di essi provavano a volare per uscire, sbattendo ripetutamente contro la rete posta a protezione della finestra, per cercare una via d’uscita; altri giacevano sul davanzale. Si è quindi provveduto, dopo aver contattato il proprietario dello stabile, a tagliare prima il lucchetto del cancello d’ingresso della struttura, poi la rete posta sulla finestra, liberare così gli animali, evitando conseguenze negative sia per la sorte degli animali sia per le condizioni igieniche dello stabile.