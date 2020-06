Cinema estivo: a rischio il progetto di Parco Pareschi

“Per la prima volta dopo vent’anni rischiamo di non essere in grado di realizzare il cinema estivo al Parco Pareschi”. Comuncia così un post pubblicato in queste ore dallo staff del cinema Boldini.

“L’arena – prosegue – è uno degli appuntamenti culturali più attesi dalle persone che restano in città durante il periodo estivo, abbiamo sempre proposto film di qualità, anteprime, incontri con gli autori, film in versione originale. I dubbi e i nodi da sciogliere sono ancora tanti ma stiamo facendo il possibile per potervi fare compagnia anche quest’estate, certi che questo evento potrebbe essere uno dei pochi appuntamenti culturali realizzabili in città”.

Il comunicato sottolinea l’intenzione di riprogettare la platea per far godere la proiezione al meglio.

“Noi – conclude lo staff del Boldini – faremo il possibile per riuscire anche quest’anno ad illuminare il parco con le luci del nostro proiettore”.