“Una bellissima notizia per tutte le persone che in questi giorni ci hanno chiesto se ci sarà l’arena estiva in città. Sì, ci sarà”.

A segnalarlo su Facebook è la pagina del Cinema Boldini.

“Dalla prima settimana di luglio (a breve saremo precisi sulla data, portate pazienza) e fino al 6 settembre” – aggiungono – “saremo come sempre al Parco Pareschi”.

Il programma prevede come sempre “il meglio della passata stagione, le anteprime e le rassegne con registi e autori in sala”.