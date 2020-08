Coa: a Ferrara, il 30 e il 31 agosto, l’effige della Madonna di Loreto ‘Patrona degli Aeronauti’

In occasione del Centenario della proclamazione della Madonna di Loreto quale “Santa Patrona degli Aeronauti” che avvenne il 24 marzo 1920 da parte di Papa Benedetto XV, l’Aeronautica Militare ha organizzato una serie di eventi per commemorare solennemente tale ricorrenza condividendone il significato con Autorità e cittadinanza. Una delle iniziative principali di questo Giubileo Lauretano è la “Visita itinerante della Sacra Effige della Madonna di Loreto” che toccherà le principali città sede di Enti e Reparti della nostra Forza Armata, tra cui Ferrara. Al capoluogo estense, che con l’aviazione militare ha un rapporto storico lungo ormai più di un secolo, è stata affidata una “tappa” centrale del percorso che la Sacra Effige sta effettuando in Emilia-Romagna.

Le celebrazioni rappresentano per il COA e per l’Aeronautica Militare un prezioso momento di riflessione sull’importanza che un’attività così complessa come il volo richiede per la sicurezza del nostro Paese: passione, attenzione e professionalità; riflessioni che accomunano chi ha fatto del volo la propria passione o il proprio lavoro.

Sono stati predisposti tre momenti principali che, nel più rigido rispetto delle attuali normative di contrasto alla diffusione del Covid-19, intendono fornire a tutta la cittadinanza e alle Autorità del territorio l’opportunità di condividere con il Comando Operazioni Aerospaziali questo importante evento: o Domenica 30 agosto, dalle ore 14 e fino alle 21, la statua della Beata Vergine di Loreto sarà visitabile all’interno dell’atrio del Palazzo dell’Aeronautica (Comunemente conosciuto come Palazzo Gandini in Viale Cavour, 118), dove i cittadini potranno attraversare la celebre costruzione razionalista lungo un percorso specificatamente predisposto in ottica di sicurezza e distanziamento fisico; o Lunedì 31 agosto, alle ore 10,30, preceduta da un breve percorso di ingresso, sarà celebrata nella Basilica di S. Giorgio fuori le Mura una S. Messa officiata da S.E. Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo della Diocesi Ferrara-Comacchio;o Lunedì 31 agosto, alle ore 16,30, al termine dell’esposizione in Basilica (ore 12-16), sarà recitato il Rosario come commiato alla Sacra Effige, che alle 18 lascerà la città di Ferrara.

A margine della ricorrenza del centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto quale “Patrona degli Aeronauti”, sono state promosse numerose iniziative culturali, religiose e benefiche a livello nazionale. Tra queste ultime vi è “Un dono dal cielo”, raccolta solidale a favore degli ospedali pediatrici “Giannina Gaslini” di Genova, “Bambino Gesù” di Roma e “Santobono Pausilipon” di Napoli.

Tutte le informazioni necessarie per fornire il proprio contributo, visionabili online sul portale ufficiale dell’A.M. (www.aeronautica.difesa.it), saranno messe a disposizione di chi assisterà agli eventi ferraresi in onore della Madonna di Loreto