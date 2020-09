85 grammi di marijuana, 2 piante di marjuana, 1 bilancino elettronico di precisione, materiale per la coltivazione in serra (lampade, ventilatori, termometri) e per il confezionamento delle dosi.

Questo il materiale trovato dai carabinieri di Comacchio durante una perquisizione nell’abitazione di un 37enne cubano, D.T.E. le iniziali, residente a Comacchio

L’uomo, pregiudicato, è stato arrestato in flagranza del reato per detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio