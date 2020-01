Concerto benefico per l’ANT a Palazzo Bonacossi

Sabato 18 gennaio alle 16.00 si terrà, presso il salone d’onore di Palazzo Bonacossi, un concerto benefico a favore di Fondazione ANT.

A dirigere sarà il maestro Antonio Rolfini, accompagnato da Mariangela Patrono al flauto, Claudio Miotto al clarinetto e Simone Montanari al violoncello.

Il concerto strumentale prevede la conduzione narrata di Angela Felisati.

“Uno spettacolo di altissima qualità in una suggestiva atmosfera” – commenta la delegata ANT Ferrara, avv. Franca Arca – “un momento di incontro per contribuire alla raccolta fondi di ANT, essenziale per l’attività di assistenza domiciliare oncologica gratuita e di prevenzione”.