I consiglieri ferraresi che entrano in assemblea regionale

Quattro consiglieri ferraresi potrebbero entrare in assembela legislativa regionale in Emilia-Romagna: tre sicuri, per il quarto seggio si attende la ripartizione che è ancora in corso.

Marcella Zappaterra e Marco Fabbri sono i due consiglieri del Partito Democratico eletti nella nuova assemblea regionale.

L’ex consigliera regionale uscente si riconferma, raccogliendo 5.406 voti: mentre il sindaco di Comacchio entra 2.927 voti.

Per la Lega entra il sindaco di Bondeno, Fabio Bergamini che raccoglie un plebiscito di voti raccolti nel suo comune: ben 1.095 preferenze.

Secondo l’potesi di riparto seggi non definitiva fino alla proclamazione degli eletti, Vittorio Sgarbi per Forza Italia sarà consigliere con 1.605 preferenze raccolte nella circoscrizione di Bologna (Sgarbi era capolista in regione per il partito forzista).