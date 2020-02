Caso Solaroli, minoranza abbandona discussione Consiglio comunale. Ferraresi: “Io sotto attacco” – INTERVISTE

Ancora un Consiglio comunale infuocato, quello di oggi pomeriggio, quando l’opposizione ha ancora abbandonato la discussione dopo che la maggioranza non ha dato priorità all’ordine del giorno proposto dalla minoranza sul caso Solaroli.

Questa volta però la discussione assembleare è andata avanti e l’opposizione si è accomodata tra il pubblico del Consiglio comunale. Domani il secondo round.

Tra i vari momenti di un pomeriggio concitato, la consegna della bandiera dell’Italia da parte del consigliere di maggioranza Soffritti a consiglieri e pubblico. L’opposizione poi ha comunicato di aver donato il gettone di presenza dello scorso Consiglio comunale disertato il 20 gennaio al Comitato ferrarese disabili. Tommaso Mantovani del M5S, poi, oggi non era presente, ha detto, non ci sono le le condizioni per partecipare al consiglio comunale. Ma sentiamo le due posizioni a confronto del sindaco di Ferrara Alan Fabbri e del capogruppo del Partito Democratico, Aldo Modonesi sul caso Solaroli in Consiglio.





Anche Anna Ferraresi, consigliere ex Lega passato al gruppo misto dopo l’esplosione del caso Solaroli, ha abbandonato la discussione insieme alle minoranze e, prima, non ha accettato il tricolore consegnato da Soffritti alla luce delle “accuse ricevute via social da un consigliere della maggioranza” ha detto Ferraresi.

Ferraresi che ha manifestato mostrando una maglietta provocatoria durante gli ultimi scampoli della discussione. Ma sentiamo come la consigliera ora nel gruppo misto sta vivendo queste settimane ma prima ci spiega i motivi del suo gesto.





Seconda seduta domani per il consiglio comunale in cui si discuterà, oltreché dell’odg sul caso Solaroli, anche del Dup, il documento unico di programmazione in cui sono contenuti gli investimenti nei prossimi anni sulla città.

Oggi poi, durante il dibattito surreale senza l’opposizione, il consiglio comunale ha approvato le agevolazioni per l’accesso agli asili per i genitori entrambi lavoratori.

In merito invece alla discussione sulla ztl e il traffico anomalo in centro degli ultimi mesi denunciato sui social e dall’opposizione, il vice sindaco, Nicola Lodi, respinge le accuse e ha riportato dati raccolti dalla polizia locale, sottolineando che c’era maggiore flusso veicolare quando era in carica la passata amministrazione.