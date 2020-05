Prof. Contini, Unife: ”Ecco come convivere con il virus” – VIDEO

Siamo nella terza settimana della fase 2 dell ‘emergenza Covid 19 e si va verso una ripresa progressiva della normalità.

In questo momento la sanità assume un compito diverso rispetto a quello svolto fino al 4 maggio. Questa e’ la fase in cui dobbiamo imparare a convivere con il virus.

Ma che cosa significa questo per i cittadini e per la sanità ferrarese? Come si sta riorganizzando l’ospedale Sant’Anna in questa fase e quale è il ruolo specifico dell’Università di Ferrara in questa riorganizzazione?

Lo abbiamo chiesto al Prof Carlo Contini, ordinario di malattie infettive tropicali di Unife e Direttore U.O.C di malattie Infettive Universitarie Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Anna con il quale abbiamo fatto anche il punto della ricerca nel campo delle tarapie.