Coronavirus, imprenditore ferrarese: “In produzione grazie aiuto di pensionati e non da Istituzioni”- VIDEO

Nelle scorse settimane aveva lanciato un appello, una richiesta di aiuto alle istituzioni pubbliche e ai privati per convertire la propria azienda, una piccola impresa di confezioni a Fiscaglia nella produzione di mascherina. Un appello che è stato raccolto sopratutto da pensionati e privati, racconta Marciano Rocchi titolare della Marciano Mode di Fiscaglia che da alcuni giorni ha avviato la produzione di mascherine “tipo chirurgico” DPI 1, anche per i bambini, realizzate con materiali ISO 1.

“La mia azienda sta lavorando grazie al cuore dei privati, soprattutto pensionati, e non grazie alle istituzioni alle quali mi ero rivolto” dice l’imprenditore ferrarese che oltre a produrre per vendere ha anche donato le mascherine, per esempio, al comando dei carabinieri di Fiscaglia

“Ora spero che le Istituzioni acquistino le mascherine nelle nostre piccole aziende del territorio, per salvaguardare i posti di lavoro” ha detto l’imprenditoreferrarese