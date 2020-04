Non si fermano corsi accompagnamento alla nascita per le future mamme

Restare vicini alle mamme che aspettano un bambino anche nell’emergenza sanitaria: a questo scopo i consultori familiari della provincia di Ferrara organizzano corsi di accompagnamento alla nascita in tutti i Distretti da quasi 20 anni.

Il coronavirus ha costretto gli operatori del servizio salute donna ad interrompere a metà di marzo i corsi di preparazione alla nascita, in attesa di riprendere al termine dell’emergenza per covid.

Le ostetriche consultoriali hanno quindi cercato soluzioni alternative per rimanere a fianco delle donne in un momento della loro vita così importante: hanno così dato vita ad un nuovo sostegno, in modalità virtuale grazie al sistema della videoconferenza, offerto alle mamme già prenotate per i nostri corsi.

Dal giorno 15 aprile sono iniziati i corsi di accompagnamento alla nascita in videoconferenza, nelle sedi consultoriali di: Codigoro, Comacchio, Cento e Ferrara – via Boschetto. I corsi si svolgono mercoledì e venerdì, con la collaborazione del servizio Informatico ICT interaziendale, che ci ha messo a disposizione la piattaforma informatica, insieme a tutte le tecnologie necessarie.

Le ostetriche contattano le gravide già prenotate ed inviano per mail la modalità di collegamento.

Le donne hanno apprezzato l’iniziativa dando una buona risposta: a tutt’oggi si sono collegate al nostro corso on line 43 donne (18 Ferrara – 10 Codigoro – 7 Comacchio – 8 Cento) in meno di 15 giorni.

Le donne che tradizionalmente accedono ai corsi preparto rappresentano poco meno del 50% delle gravide seguite nei consultori dell’Azienda USL di Ferrara, con una media annua di circa 690/700 donne a livello provinciale (dati SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche). Se consideriamo che la natalità nella nostra provincia non supera i 2000 nati annuo circa, un terzo delle mamme frequenta un corso di accompagnamento alla nascita.

Per i corsi a distanza le ostetriche hanno rimodulato le modalità comunicative ed hanno preparato materiale apposito da inviare per mail alle partecipanti, che tenta di rispondere alle domande tipiche che vengono fatte durante i corsi. Gli incontri in videoconferenza sono assolutamente interattivi e organizzati con una parte teorica e una parte pratica utilizzando anche strumenti come slide di supporto, un bambolotto, un modello di bacino e placenta, per spiegare le modalità del parto, l’allattamento e le tecniche di rilassamento.

Inoltre, le visite ai punti nascita di Cento e di Cona vengono fatti in maniera virtuale, attraverso filmati che illustrano l’organizzazione dei due reparti.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Distretto Centro nord – Ferrara, via Boschetto e Copparo

Inviare una mail a [email protected]

Distretto Ovest – Cento – Bondeno

Telefonare al 051 6838431 dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 13,30

Distretto Sud Est:

Codigoro

Telefonare allo 0533 729730 dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 13,30

Comacchio

Telefonare allo 0533 310626 dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 13,30

Portomaggiore e Argenta

Telefonare allo 0532 817421 dal lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 13,30