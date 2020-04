Covid-19 ed Oncologia, riorganizzazione al S.Anna in Clinica e al Centro Senologia – INTERVISTE

Seppure non vi siano prove convincenti del fatto, alcune segnalazioni suggeriscono che i malati oncologici possano essere a maggior rischio di contrarre l’infezione da Coronavirus COVID-19). Per questo la Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Anna di Ferrara ha riorganizzato ragionando su quali attività dovessero essere riconsiderate nella fase di diffusione della pandemia: 1) Quali ricadute sulla malattia oncologica possano avere gli adattamenti imposti alla gestione dell’infezione; 2) In che modo programmare il ritorno alla normalità.

Riguardo alle modifiche delle procedure in corso di pandemia, è bene distinguere alcune situazioni particolari:

quelle relative ai pazienti che hanno completato il percorso di trattamento della malattia oncologica e sono fuori terapia, sottoposti solo a controlli periodici;

quelli da adottare per i pazienti che sono sottoposti a terapie attive per la malattia oncologica, in fase precoce o in fase avanzata;

quelle relative alla gestione della malattia appena diagnosticata, in attesa del primo trattamento (chirurgico o oncologico)

A riorganizzarsi è stato anche il CENTRO di SENOLOGIA che rappresenta la struttura provinciale in grado di assicurare ad ogni donna, attraverso il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA), la presa in carico attiva della patologia mammaria in ogni fase, dalla prevenzione alla diagnosi e dal trattamento al follow-up. L’improvvisa e rapida diffusione della pandemia da Covid19, ha determinato una pesante ricaduta su tutta l’attività ospedaliera richiedendo necessariamente la riorganizzazione e la rimodulazione di interi servizi, per rispondere in tempi brevissimi all’emergenza.

E’ possibile contattare i seguenti numeri: 0532-711740 a cui risponde Catia Bottazzi responsabile del progetto “La parrucca della solidarietà”; – 346-8678111 a cui risponde Marisol Rocio Ruffini estetista con formazione in Estetica Oncologica. Filo diretto con il Centro di Senologia

Tutte le pazienti hanno a disposizione numeri telefonici e e-mail per essere costantemente in comunicazione con le infermiere case manager del Centro (Sonia Succi, Daniela Marmugi, Laura Sambri). Centro di Senologia – PDTA MAMMELLA 0532-337862; 334-1365533. Il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00; dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00; e-mail: [email protected]

PER TUTTE LE INFORMAZIONI QUESTO IL LINK DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.ANNA DI FERRARA

https://www.ospfe.it/area-comunicazione/news/coronavirus/oncologia-e-covid/oncologia-e-covid