Coronavirus: due studenti ed un insegnante positivi al covid-19. Un decesso al S.Anna di Ferrara a Cona

Quattro positivi al covid-19 tra cui due studenti (asintomatici) ed un insegnante (con sintomi). Per questo motivi nel prossimo week end saranno effettuati quasi 270 tamponi ai compagni di classe e al personale docente di tre scuole: l’Einaudi a Ferrara, la scuola media di Vigarano e l’istituto geometri di Codigoro. In Emilia-Romagna secondo il bollettino odierno calano intanto le persone ricoverate nei vari reparti, ma si registra un morto, proprio al S.Anna di Ferrara: un 75enne di Ferrara, con patologie concomitanti

Uno studente dell’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Ferrara a scuola fino martedì 22 settembre. Un secondo studente, frequentante i Geometri al Polo Scolastico di Codigoro a scuole sempre fino al 22 settembre. Ed un insegnante della scuola secondaria di primo grado di Vigarano Mainarda, in classe fino al venerdì 18 settembre. Sono questi i tre casi di positività nelle scuole alla Sars-CoV-2 notificati giovedì 24 settembre al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara. Da quel momento in via Cassoli, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei tre Istituti coinvolti, si sono subito attivati per la presa in carico non solo dei tre positivi ma anche dei compagni di classe e del personale docente. Tra studenti e docenti saranno 267 i tamponi da effettuare nelle giornate di sabato 26 e domenica 27settembre: 197 alla scuola di Vigarano Mainarda, 30 all’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Ferrara, 40 al Polo Scolastico di Codigoro.

A Ferrara sono stati 679 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I casi positivi in totale sono 4 (di cui 2 con sintomi): due sono residenti a Ferrara, uno a Voghiera ed uno a Comacchio.

Nessun nuovo ricovero negli ospedali ferraresi. Al S.Anna di Cona sono 15 in totale per persone ricoverate nei vari reparti dell’ospedale: 12 per covid positivi in malattie infettive e in pneumologia ed 1 paziente ricoverato in terapia intensiva, su un totale di 8 posti letto. Restano 9, su un totale di 10 posti letto, i pazienti ricoverati invece all’ospedale del Delta di Lagosanto

Nel bollettino della sanità ferrarese si contano 42 persone entrate in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore, ma altrettante (43) ne sono uscite. 15 le persone entrate in sorveglianza domiciliare

Purtroppo, in queste ore si è registrato un nuovo decesso per covid-19 all’ospedale S.Anna di Ferrara a Cona. Si tratta di un uomo di75 anni, di Ferrara ricoverato in terapia intensiva, con patologie pregresse concomitanti. Era entrato al S.Anna l’11 settembre scorso. Sale cosi a 183 il numero dei pazienti deceduti per sars-cov2, sul territorio ferrarese, da inizio epidemia.

I nuovi casi di positività a Covid-19 in Emilia-Romagna sono 122, di cui 62 asintomatici, individuati con oltre 10mila tamponi. Dei contagiati, età media 38 anni, 58 erano già isolamento, 62 emergono da focolai noti, 22 sono collegati a rientri dall’estero, quattro da altre regioni.

Nelle ultime 24 ore sono calati i ricoveri: 18 in terapia intensiva (2 in meno di ieri) e 189 negli altri reparti (tre in meno di giovedì)

Su oltre 10mila tamponi 122 nuovi casi positivi, di cui 62 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Le persone guarite salgono a 25.701 (+ 97). Ricoveri in calo. Effettuati anche 2.148 test sierologici. L’età media dei nuovi casi è di 38 anni. Al momento del tampone, 58 erano già in isolamento. I casi attivi sono 4.651 (+24), il 95% in isolamento a casa con sintomi lievi. Un decesso

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 34.833 casi di positività,122 in più rispetto a ieri, di cui 62 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 122 nuovi casi, 58 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 62sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

Sono 22i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 4.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni.

Su 62 nuovi asintomatici, 30 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 26 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 grazie agli screening pre-ricovero, 1 individuato tramite test sierologico e 1 di cui non è ancora noto l’ambito della diagnosi.

Purtroppo, si registra un nuovo decesso: un uomo di 75 anni a Ferrara.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Parma (27), Bologna (26), Piacenza (16), Reggio Emilia (14), Modena (10) e nel Circondario di Imola (12).

A Parma e provincia sono 27 i nuovi positivi: 16 rilevati nell’ambito di attività di contact tracing, 4 rilevati per presenza di sintomi, 2 di rientro dall’estero (uno dal Brasile, l’altro dal Marocco), 1 di rientro dalla Sardegna, 2 rilevati nell’ambito di test per categorie professionali e 2 per test effettuati in pre-ricovero.

In provincia di Bologna, su 26 nuovi positivi, 17 riguardano focolai già noti di origine familiare o per frequenza in luoghi pubblici, 9 sono casi sporadici. Dei 26, 4 hanno effettuato il tampone perché categoria professionale a rischio, 5 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 4 sono rientri dall’estero (uno dalla Moldova, uno dalla Romania e uno dalla Spagna), 1 da altre regioni (Toscana).

In provincia di Piacenza, sono 16 i nuovi positivi: 8 riferiti a rientri dall’estero (5 dalla Romania, 1 dall’Albania, 1 dall’Egitto e 1 dal Marocco), 2 a seguito di controlli si cittadini stranieri richiedenti asilo, 1 per contatto di focolaio preesistente, 3 per tamponi in accesso al pronto soccorso, 1 per sintomatologia, 1 per screening sul luogo di lavoro.

In provincia di Reggio Emilia su 14 nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare, 5 sono sporadici, 6 riconducibili a focolai familiari, 2 hanno effettuato il tampone perché categoria professionale a rischio e 1 di rientro dall’estero (Moldavia).

Nel Circondario Imolese, su 12 nuovi positivi, 8 sono riconducibili a focolai famigliari noti e 4 sono casi sporadici.

Nel modenese, su 10 nuovi positivi, 1 è di rientro dall’estero (India), 7 sono contatti di casi noti, 2 i casi sporadici

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

I tamponi effettuati sono 10.040, per un totale di 1.131.423. A questi si aggiungono anche 2.148 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.651 (+ 24 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.444 (+29 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. In diminuzione il numero dei pazienti in terapia intensiva,che in tutto sono18(-2), e quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 189 (-3).

Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.701(+97 rispetto a ieri): 8 “clinicamente guarite” (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 25.693 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.004 a Piacenza (+16, di cui 2 sintomatici), 4.249 a Parma (+27, di cui 11 sintomatici), 5.752 a Reggio Emilia (+14, di cui 12 sintomatici), 4.855 a Modena (+10, di cui 3 sintomatici), 6.205 a Bologna (+26, di cui 17 sintomatici), 575 a Imola (+12,di cui 5 sintomatici), 1.422 a Ferrara (+4, di cui 2 sintomatici),1.771 a Ravenna (+9, di cui 5 sintomatici),1.324 a Forlì (+2, entrambi sintomatici), 1.110 a Cesena (+1, nessun sintomatico), 2.566 a Rimini (+1, sintomatico).