Covid, un decesso e un nuovo caso nel ferrarese

Un altro decesso, purtroppo, nel ferrarese per complicazioni apportate da coronavirus.

Una codigorese di 87 anni con patologie pregresse concomitanti è deceduta ieri all’ospedale del Delta dove era ricoverata da un mese e la donna, precedentemente, era ospite struttura Alma di Codigoro.

Intanto nel ferrarese si registra un nuovo caso di covid. 46 invece i nuovi positivi in regione, di cui 39 asintomatici. Dei nuovi positivi in Emilia Romagna, 27 sono riconducibili al focolaio isolato a Bologna in un’azienda di corrieri.