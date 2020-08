Covid, ospedale Cona: infermiera positiva, test tra i pazienti

Infermiera positiva al covid all’ospedale di Cona: avviato lo screening anche tra i pazienti

Un’infermiera che lavora al Centro Unico Preoperatorio Aziendale del S. Anna è risultata, giovedì, positiva al tampone.

Ora è in isolamento domiciliare e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Usl ha avviato l’indagine epidemiologica del caso. insieme all’Ufficio Epidemiologico ddi Cona ha provveduto ad avviare l’indagine tra i pazienti e il personale venuto in contatto con la dipendente.

“Si provvederà ad attivare, secondo i tempi previsti, tutti gli screening necessari” spiegano dal Sant’Anna.

L’Ufficio di Igiene Ospedaliera di Cona precisa, in ogni caso, che la dipendente ha sempre indossato la mascherina chirurgica e rispettato tutte le misure in materia di prevenzione sanitaria, come da indicazioni regionali.