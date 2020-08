Covid, due nuove persone con sintomi nel ferrarese. Nessun decesso in E-R

Emergenza coronavirus: dopo i quattro casi risultati positivi di ieri, tutti asintomatici, oggi rispetto a sabato la sanità pubblica ha individuato altre due persone risultate positive al covid, con sintomi (entrambi della città).

Nel territorio estense salgono a 1090 i casi positivi totali registrati nel ferrarese da inizio pandemia.

In regione Emilia-Romagna il dato dei nuovi positivi rimane pressoché stabile. 49 i nuovi casi positivi rispetto a ieri, di cui 29 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Un dato lievemente inferiore rispetto a sabato ma nel fine settimane, durante tutto il periodo della pandemia, praticamente da sempre si sono eseguiti sempre meno tamponi rispetto all’infrasettimana. 7.500 i tamponi effettuati, ieri se ne registravano 10.400.

Fortunatamente, non si registra nessun nuovo decesso in regione per complicazioni apportate dal covid (ieri erano due i decessi registrati). Unico territorio emiliano romagnolo in cui non si registra nessun nuovo caso è il forlivese. La maggior parte dei nuovi contagi nelle province di Bologna (15) Parma e Reggio Emilia (+ 6 ciascuna), la gran parte intercettati prima dalla sanità pubblica. Numerosi quelli da controlli nella logistica-carni e rientri dall’estero.

Casi attivi a quota 1.540 (+30), di cui circa il 95 %, quasi tutti, con sintomi lievi in isolamento a casa. Rimangono quattro i ricoveri in terapia intensiva in tutta Emilia-Romagna, salgono a 68 (+1) quelli negli altri reparti Covid.

BOLLETTINO COVID PROVINCIA DI FERRARA 02.8.2020

– Positivi: 2 (entrambi di Ferrara)

– Decessi: 0

– Guariti (doppio tampone): 0

– Ricoveri all’ospedale di Cona nella giornata di ieri: 2 (entrambi in reparti Covid+ di Ferrara e Fiscaglia)

– Dimessi all’ospedale di Cona nella giornata di ieri: 0

– Tamponi refertati (negativi): 106

– Tamponi in attesa di referto: 0

– Persone entrate in isolamento domiciliare: 10

– Persone entrate in sorveglianza telefonica: 2

– Persone uscite dall’isolamento domiciliare: 7

-COMUNICATO A CURA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA-

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.774 casi di positività, 49 in più rispetto a ieri, di cui 29 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

7.503 i tamponi effettuati da ieri. Un’azione di prevenzione e controlli che ha portato all’individuazione degli asintomatici attraverso tracciamento (29 casi): 8 positività per contatti di caso; screening nel comparto della logistica e della lavorazione carni (20); screening con test sierologico (1 caso). Tra i casi positivi, 10 positività sono state riscontrate in controlli a seguito di rientri dall’estero, che in Emilia-Romagna prevedono l’effettuazione di due tamponi naso-faringei nei 14 giorni di isolamento fiduciario, 20 casi positivi ricondotti a focolai nuovi, e 19 in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone.

Nei territori, il maggior numero di nuovi casi si concentra nella in tre province: Bologna (15), Parma (6), Reggio Emilia (6). In tutte, efficace l’attività di controllo e prevenzione. In particolare, il maggior numero di nuovi contagi si registra nella provincia di Bologna, 15: qui, l’azione di controllo a portato a individuare 3 casi riconducibili a focolai noti nell’ambito della logistica,7 a tracciamenti relativi anch’essi a situazioni conosciute e gestite, in gran parte familiari, e 5 casi sporadici, uno dei quali di persona asintomatica e 4 con sintomi.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

I tamponi effettuati ieri sono 7.503, per un totale di 673.244. A questi si aggiungono anche 1.152 test sierologici.

I guariti salgono a 23.943 (+18). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.540 (30 in più rispetto a ieri).Nessun decesso registrato.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.468 (+29). Rimangono 4 i pazienti in terapia intensiva, salgono a 68 (+1 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Le persone complessivamente guarite salgono dunque a 23.943 (+18) rispetto a ieri): 169 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.774 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.628 a Piacenza (+3), 3.778 a Parma (+6), 5.112 a Reggio Emilia (+6, di cui 2 sintomatici), 4.135 a Modena (+4, di cui 2 sintomatici), 5.297 a Bologna (+15 di cui 10 sintomatici); 432 a Imola (+1), 1.090 a Ferrara (+2 sintomatici); 1.164 a Ravenna (+ 4), 994 a Forlì (invariato), 835 a Cesena (+5, di cui 4 sintomatici) e 2.309 a Rimini (+3).