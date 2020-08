Covid, tre nuovi casi positivi nel ferrarese. Donini respinge accuse familiari anziani deceduti nelle rsa

Due asintomatici e una persona con sintomi da covid sono stati riscontrati nelle ultime ore nel ferrarese.

In tutto, in regione, sono 39 i nuovi casi positivi, più della metà sono stati riscontrati a Modena e a Bologna ed erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone.

Questo il bollettino quotidiano dell’epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna dove si registra purtroppo un nuovo decesso, in provincia di Piacenza.

A Bologna 5 sono casi di rientro dall’estero (di cui 2 riconducibili al focolaio già noto dei ragazzi in vacanza a Malta, mentre 3 casi sono di una famiglia che aveva viaggiato a Parigi), 4 casi sono legati all’attività di tracciamento collegata a casi già noti, 3 sono lavoratori della logistica rientranti nello screening regionale di categoria, mentre 2 sono i casi sporadici.

A Modena 3 casi sono legati a un focolaio in famiglia, 3 riguardano i rientri dall’estero, 2 sono stati individuati grazie allo screening regionale sui lavoratori del comparto carni e un caso è legato a un contatto stretto con un positivo già noto di un’altra provincia. Un ultimo caso, infine, è stato ricondotto a uno dei focolai relativi ai rientri di giovani dalle vacanze in Grecia.

Sul covid e sulle complicazioni che l’infezione ha portato tra le vittime è scoppiata una forte polemiche.

L’Emilia-Romagna avrebbe ‘secretato’ gli atti sulle case di riposo colpite dal covid-19.

Un po’ come ha fatto il Governo con i documenti del Comitato tecnico-scientifico. A muovere l’accusa è il comitato dei familiari degli anziani deceduti per coronavirus nelle Rsa dell’Emilia-Romagna, che insieme al Codacons ha presentato nei giorni scorsi un accesso agli atti in Regione per visionare le carte sui mesi del lockdown nelle strutture per anziani.

“Non c’è assolutamente nulla che la Regione possa né voglia nascondere”. Così l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, risponde all’accusa e aggiunge che l’amministrazione regionale continuerà nel dialogo con molti familiari di persone decedute nelle Cra.