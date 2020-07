Covid: un nuovo caso nel ferrarese, 24 in regione E-R

Un nuovo caso positivo nel ferrarese (ad Argenta) rispetto a ieri su 121 tamponi refertati, 24 invece in regione E-R (dimezzati rispetto a ieri quando i nuovi casi erano 51).

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.637 casi di positività, 24 in più rispetto a ieri, di cui 13 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact tracing e dell’attività di screening regionale. Per quanto riguarda gli 11 sintomatici (5 a Bologna, 4 a Modena, 1 a Parma e 1 a Piacenza), si tratta per la maggior parte di situazioni riconducibili a focolai esistenti o a casi già noti.

Si registra un decesso in provincia di Bologna. Il numero totale sale dunque a 4.268.

I nuovi tamponi effettuati sono 3.011, che raggiungono così complessivamente quota 517.215, a cui si aggiungono altri 1.104 test sierologici.

Le nuove guarigioni sono 31 per un totale di, l’81,5% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.029 (8 in meno rispetto a ieri).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 932, 9 in meno rispetto a ieri, 90,5% di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono 9 (+1), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 88 come ieri.

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 23.340 (+31): 240 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.100 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.552 a Piacenza (+1), 3.671 a Parma (+2), 5.006 a Reggio Emilia (+2), 3.966 a Modena (+7), 4.967 a Bologna (+8); 404 a Imola (invariato), 1.030 a Ferrara (+1); 1.073 a Ravenna (+2), 962 a Forlì (invariato), 807 a Cesena (+1) e 2.199 a Rimini (invariato).

-Aggiornamento sabato 4 luglio-

Covid: un nuovo caso nel ferrarese, 24 in regione E-R

Risalgono i contagi da coronavirus in Emilia-Romagna: da ieri si registrano 51 nuovi casi, di cui 40 senza sintomi, legati in particolare a due focolai attivi.

Nessun nuovo caso nel ferrarese rispetto a ieri.

Quello bolognese dove si contano 15 nuove positività e uno nel Ravennate che riguarda 13 persone rientrate dal Bangladesh. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione con dati aggiornati alle 12 di oggi. Dall’inizio dell’epidemia in regione si sono registrati 28.613 contagi.

Dei 51 nuovi casi, 17 sono nel Ravennate. In questo cluster si contano 13 persone rientrate dal Bangladesh che si trovavano già in isolamento fiduciario e sorveglianza da parte del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl. Anche i 15 casi in provincia di Bologna sono dovuti ai focolai già individuati, quelli legati al sito Brt e al centro di accoglienza per migranti. Nelle ultime 24 ore non si è verificato nessun decesso. Il numero totale delle vittime è 4.267. I pazienti in terapia intensiva scendono a 8 (uno in meno), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 88 (uno in più).