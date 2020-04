Dal Montagnone all’Everest, domenica sarà disponibile online il DocuFilm di Paolo Franceschini

E’ trascorso un anno da quando Paolo Franceschini – noto comico/ciclista ferrarese attualmente in forza a Radio Kiss Kiss dove, con Ciro Limatola, conduce la trasmissione “i Corrieri di Kiss Kiss”, è tornato dall’Everest, esperienza che l’aveva portato a entrare nel Guinness world record per essersi esibito con lo “spettacolo comico più alto del mondo”.

Un’esperienza che ha portato il Comicista, termine nato proprio dalla crasi di comico e ciclista, a diventare anche regista: domenica 26 aprile, infatti, sarà trasmesso in contemporanea su tutti i canali social di Fraceschini (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Youtube) il suo primo DocuFilm, della durata di 30’, dal titolo “Dal Montagnone all’Everest”.

Il docufilm racconta il viaggio in Nepal che Franceschini ha affrontato ad Aprile 2019. Il Comicista, con un gruppo di Italiani, ha raggiunto il Campo Base Everest con la mountain bike (sono stati i primi al mondo ad ottenere il permesso dal governo Nepalese). Proprio qui, Franceschini si è esibito per tutti i presenti con uno show entrando così a pieno diritto nel Guinness World Record per aver realizzato lo spettacolo più alto al mondo.

“Questo docufilm è un’ulteriore evoluzione del progetto “Comicista” – spiega Paolo Franceschini -. Da quattro anni infatti coniugo il mio mestiere di intrattenitore con quello dell’amante della bicicletta e questo è un primo risultato”.

Il cortometraggio è autoprodotto, le riprese e il montaggio sono a cura di Paolo Terraneo (Kodama) e Jacopo Boscaini (Jeco Films). Il fatto di pubblicarlo sul web e renderlo fruibile a tutti gratuitamente è stata una precisa scelta di Franceschini, legata a questo periodo storico un po’ bizzarro.

Il video sarà disponibile su tutti i canali social del Comicista (YouTube, Feacbook, Instagram, Twitter e LinkedIn) a partire dalle ore 16 di Domenica 26 Aprile.