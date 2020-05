E’ arrivato il nuovo dirigente della squadra mobile di Ferrara, Dario Virgili

E’ arrivato il nuovo dirigente della squadra mobile di Ferrara che, dopo dieci anni, sostituisce Andrea Crucianelli che è andato al commissariato di San Benedetto del Tronto nelle Marche.

Il nuovo dirigente si chiama Dario Virgili e proviene dalla Questura di Bologna.

43 anni, nato a San Pietro Vernotico nel brindisino in Puglia, sposato con un figlio, Virgili ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza e in Scienze Giuridiche all’Università di Padova e un Master di II° livello in Scienze della Sicurezza all’Università la Sapienza di Roma.

Nel 1998 è entrato in Polizia. Virgili conosce già Ferrara: 12 anni fa infatti era nella città estense sulle Volanti. Ma poi, nel 2010, venne trasferito a Belluno, cinque anni dopo l’approdo nella Questura di Bologna e ora il ritorno a Ferrara come dirigente della squadra mobile.

Nella foto, l’accoglienza del questore, Cesare Capocasa.