Derby Spal-Bologna, denunciati tifosi che accesero fumogeni. Rischiano daspo

Due tifosi del Bologna di 24 e 26 anni sono stati denunciati dalla Digos di Ferrara per aver acceso dei fumogeni prima e durante il derby con la Spal del 25 gennaio scorso allo stadio Mazza di Ferrara.

Nei loro confronti è probabile che scatterà anche il daspo, ovvero il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Poco prima del match, il più anziano dei due avrebbe acceso due fumogeni mentre era in coda fuori dallo stadio per entrare nella curva ospiti, mentre il più giovane è accusato di aver lanciato un fumogeno in campo durante la partita.