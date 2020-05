Procedura rimborso biglietti mostra De Nittis ai Diamanti

A causa dell’emergenza Covid-19, la mostra De Nittis e la rivoluzione dello sguardo è stata chiusa anzitempo e, in ottemperanza al Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, i biglietti acquistati con date successive all’8 marzo devono essere rimborsati con un voucher.

Il voucher potrà essere richiesto entro il 27 maggio e sarà valido un anno per le iniziative organizzate dalla Fondazione Ferrara Arte presso Palazzo dei Diamanti o altre sedi. Tutte le informazioni per richiedere il voucher e le altre tipologie di rimborso, anche per gruppi organizzati, si trovano sul sito www.palazzodiamanti.it.

Con l’occasione, la Fondazione Ferrara Arte ringrazia i visitatori per i numerosi messaggi di incoraggiamento e per la disponibilità di molti a rinunciare al rimborso dei biglietti. In questo momento di estrema difficoltà l’aiuto di tutti è davvero importante e sostenere Ferrara Arte è un atto di generosità che permette all’istituzione di continuare a offrire mostre, conferenze e attività culturali. Per tutti coloro che decideranno sostenere la Fondazione Ferrara Arte si segnala la possibilità di rinunciare alla conversione dei biglietti in voucher, dandone comunicazione tramite un’email con i propri dati anagrafici a [email protected]

Per maggiori informazioni: www.palazzodiamanti.it, [email protected]