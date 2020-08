Decreto Agosto in arrivo: in primo piano lavoro, fisco, scuola, sanità, consumi e rilancio – VIDEO

Atteso per la settimana prossima, il decreto “Agosto” sarebbe composto da 91 articoli, che riguardano principalmente lavoro, scuola, enti locali, fisco e rilancio dell’economia. Conterrà le misure legate allo scostamento di bilancio da 25 miliardi di euro, approvato il 29 luglio scorso dalla maggioranza assoluta, come richiesto, dei componenti delle due Camere, rispettivamente 170 sì, 4 contrari, 133 astenuti, al Senato; 326 voti a favore, un voto contrario e 222 astenuti alla camera dei deputati. Vediamone i contenuti in bozza, anticipati in questi giorni dallo stesso ministro dell’Economia.