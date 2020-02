DESPAR4T: torna in campo Mattia SOloperto

Si rimette in gioco con i giovani della Promozione

La Despar 4 Torri festeggia in settimana il grande rientro sul parquet, come giocatore – e non solo come vice coach –, per Mattia Soloperto.

Dalla Sicilia, alla Campania, dal Lazio, all’Abruzzo, fino alla Sardegna, alla Lombardia e alla Toscana, Mattia Soloperto ha calcato nella sua carriera palcoscenici importanti, senza dimenticare ovviamente la Fortitudo negli anni 2000 e Ferrara (nella seconda categoria Nazionale con la Pallacanestro Ferrara).

Impegnato negli ultimi mesi come vice coach con alcune delle formazioni giovanili della 4 Torri, Mattia Soloperto ha preso la decisione di tornare sul parquet da player, per dare il proprio contributo alla causa della promozione della società granata.

Annata sicuramente non semplice quella della Promozione 4 Torri, squadra giovanissima, assemblata per dare la possibilità agli atleti estensi di cimentarsi in un campionato senior, crescendo insieme come gruppo. Dopo le prime sportellate, la formazione di Motta ha acquisito sempre più consapevolezza nei propri mezzi, oltre a un notevole miglioramento tecnico tattico: il tassello di Mattia Soloperto costituisce un innesto importante per la Promo Despar, che potrà ora contare su un elemento di indiscussa esperienza.

Anche l’ultimo match non ha arriso ai ragazzi di Moffa, nonostante la buona performance, gli atleti 4 T si sono arresi per una manciata di punti alla prima della classe (Despar 64 – Spartans 73).

In settimana sono scesi in campo anche i giovani dell’Under 13, sul campo della Vis Basket Persiceto. Partita un po’ sottotono per tutta la truppa, che nel tempio di Belinelli concede un parziale di 8-0 subito in avvio, oltre al talento di Rivaldi che impera e a quasi nulla valgono i sussulti di orgoglio dei granata con Kharbouch e Bighi, in campo è scesa una 4 Torri poco concentrata e poco permissiva in difesa (49-29).

In gara anche i giovani aquilotti, nel derby cittadino contro la Vis: la Despar controlla agevolmente le prime frazioni di gioco. Alla Vis va il terzo periodo, ma il controllo del match torna presto in mani granata, che chiudono vincendo meritatamente quattro tempi su sei.

Sabato pomeriggio si sono dati battaglia anche gli scoiattoli al Pala 4 T, con il concentramento di match che vedeva in campo anche Vis 2008 e Cestistica Argenta.

UNDER 13: Vis basket Persiceto – Despar 4 Torri (49 – 29)

Tabellini:

Bassi 5

Papi 2

Bighi 11

Malfatto 1

Andreose 2

Kharbouch 6

Di Giulio 2