Maxi-sequestro di droga: quattro ferraresi arrestati

Maxi sequestro di droga da parte della Polizia di Stato. Giovedì pomeriggio scorso, arrestati quattro giovani ferraresi ora ai domiciliari in attesa del rito di convalida dell’arresto previsto per lunedì.

Al vaglio degli inquirenti, i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente.

Più di 11 chili di marijuana che, se venduta tutta, avrebbe potuto fruttare tra gli 80 e i 100 mila euro e 26 grammi di mdma in cristalli, droga sintetica assunta soprattutto dai giovani frequentatori della movida cittadina. Questa la sostanza stupefacente sequestrata dalla sezione specializzata antidroga della squadra mobile di Ferrara. Un quantitativo ingente frutto di un sequestro come non si vedeva da tempo nel ferrarese.

Arrestati quattro giovani, tre maschi e una ragazza, tutti ferraresi tra i 22 e 24 anni. Nell’abitazione di uno di loro, un 23enne di San Martino frazione di Ferrara, è stata trovata nascosta in una cassapanca nella casa dei genitori con cui abita, 9 chili e mezzo di marijuana. Droga presa in Lombardia, regione raggiunta dal 23enne insieme alla ragazza di 24 anni nella cui casa in centro cittadino la Polizia ha trovato la droga sintetica nascosta in cucina.

Nell’auto degli altri due arrestati, di 22 e 23 anni, fermati a San Martino, sono stati trovati due sacchetti di marijuana da un chilo l’uno nascosti in uno zainetto sul sedile posteriore del mezzo. Secondo gli inquirenti, coordinati dalla pm Barbara Cavallo, “si tratterebbe del livello intermedio della catena dello spaccio e la droga sarebbe potuta finire sul mercato del centro cittadino”.